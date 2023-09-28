Цеха завода в Шебекино и линия электропередач повреждены из-за обстрела ВСУ

Оперативные и аварийные службы работают на месте, проводится обход дворов

ТАСС, 28 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, повреждены несколько цехов промышленного предприятия и линия электропередачи. Пострадавших нет, без света остались часть Шебекина и села Ржевка и Нежеголь, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи - без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь", - написал он.

По данным Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте, проводится обход дворов.