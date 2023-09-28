В Петербурге арестовали сотрудницу "Адмиралтейских верфей" за получение взятки

Мария Исаева возражала против ходатайства следствия и просила о домашнем аресте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу на два месяца начальника бюро организации материально-технического обеспечения "Адмиралтейских верфей" (предприятие входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по обвинению в вымогательстве и получении крупной взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника бюро ОМТО АО "Адмиралтейские верфи" Марии Исаевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение, с вымогательством, взятки в крупном размере). Срок меры - 25 ноября", - говорится в сообщении.

Исаева возражала против ходатайства следствия и просила о домашнем аресте. Комментарием правоохранительных органов об уголовном деле ТАСС не располагает. По информации местных СМИ, с января 2022-го по март 2023 года фигурантка требовала взятки с директора предприятия, производящего резиновые изделия.