В Саратове возбудили дело после смерти 16-летней девушки в больнице

Следователи уже допросили потерпевших и свидетелей по делу

ТАСС, 28 сентября. Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти 16-летней девушки в больнице Саратова. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по факту смерти несовершеннолетней в медицинском учреждении Саратова", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 7 сентября 2023 года в медицинское учреждение Саратова поступила 16-летняя девушка, она умерла в ходе плановой операции. "Родственники полагают, что это произошло ввиду ненадлежащего оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Следователи допросили потерпевших и свидетелей, изъяли необходимые медицинские документы, решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Росздравнадзор также проверяет обстоятельства гибели девушки. В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел в детской клинической больнице. "По сообщениям СМИ, пациентка погибла из-за отсутствия в медучреждении крови для переливания", - говорится в телеграм-канале Росздравнадзора.