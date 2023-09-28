В Йошкар-Оле осудили повредившего воинский мемориал жителя

Его приговорили к трем годам колонии строгого режима

ТАСС, 28 сентября. Суд признал виновным 34-летнего жителя Йошкар-Олы в реабилитации нацизма и приговорил его к трем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Марий Эл.

Следствие и суд установили, что 14 марта 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы, осквернил мемориальный комплекс воинской славы "Вечный огонь" в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за убийство, причинение вреда здоровью и хищение чужого имущества. Обвиняемый вину не признал.