Суд в Архангельске продлил арест главе регоператора по ТКО

Илья Лещенко проведет под стражей до 1 января

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 1 января 2024 года арест фактическому руководителю ООО "Экоинтегратор" Илье Лещенко, компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

"Продлен срок содержания под стражей руководителю ООО "Экоинтегратор". Лещенко И. В. продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего до 7 месяцев 16 суток, то есть до 1 января 2024 года включительно", - сказали в пресс-службе.

В мае 2023 года задержали Лещенко, заместителя министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилла Шаповалова и гендиректора "Экоинтегратора" Валерия Шушкова по делу о совершении мошенничества, даче и получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями.

Лещенко обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, решение о продлении содержания под стражей Шаповалова и Шушкова суд примет 29 сентября.

По версии следствия, руководитель ООО "Экоинтегратор" и иные лица с декабря 2020 года по апрель 2023-го организовали ежемесячное предоставление в профильное региональное министерство о субсидии. В документах были указаны ложные сведения о завышенных объемах отходов. Должностные лица министерства без проведения проверки объемов отходов подготовили распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов. В результате на счет ООО "Экоинтегратор" перечислили около 18 млн рублей, впоследствии похищенных. С целью сокрытия данного факта чиновник министерства за взятку в размере более 585 тыс. рублей пресекал попытки подчиненных проверить достоверность расчетов "Экоинтегратора". ООО "Экоинтегратор" продолжает работу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в штатном режиме. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел.