Суд в Москве арестовал мужчину за убийство 23-летней давности

Свою вину обвиняемый признал

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу до 25 октября обвиняемого в убийстве женщины, которое было совершено 23 года назад в парке на востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Измайловской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 октября 2023 года. Ему предъявлено обвинение по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Свою вину мужчина признал.

По данным следствия, обвиняемый совершил преступление в октябре 1999 года в парке на 2-й улице Измайловского Зверинца. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина изнасиловал малознакомую женщину и, опасаясь, что потерпевшая заявит об этом в правоохранительные органы, задушил ее и скрылся с места преступления.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве 27 сентября сообщили, что установить злоумышленника удалось в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет, комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводился с применением передовых научных технологий.