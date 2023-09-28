Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю арестовали за злоупотребление полномочиями

Ущерб оценили на сумму около 3 млн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту, что нанесло ущерб на сумму около 3 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья.

Согласно материалам дела, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в 2021 году был заключен госконтракт с индивидуальным предпринимателем Кольцовым Андреем Владимировичем на поставку строительных материалов стоимостью около 7 млн рублей. В 2022 году Кольцову был вынесен приговор в Краснодаре, согласно которому при исполнении контракта он похитил около 3 млн рублей. По данным следствия, Волынкин злоупотребил полномочиями, подписав акт приемки об исполнении контракта. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Волынкин в суде заявил о признании вины, которую он объяснил излишним доверием своим подчиненным. Обвиняемый также сообщил, что ущерб уже погашен.

Следователь просил суд заключить Волынкина в СИЗО, так как он имеет связи в правоохранительных органах. Защита указывала на незапятнанную репутацию генерала и его готовность сотрудничать со следствием.

Суд определил содержать Волынкина под стражей до 27 ноября. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.