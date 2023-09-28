28 сентября, 16:41

В Москве на Юго-Восточной хорде автомобиль сбил пешехода

Движение в районе происшествия затруднено

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авария с участием автомобиля и пешехода произошла на Юго-Восточной хорде в Москве, данные о пострадавших уточняются, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На ЮВХ (в районе 1-го Грайвороновского проезда, 2с3) произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение в районе происшествия затруднено. "Пожалуйста выбирайте альтернативные маршруты", - сообщили в департаменте. 

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