В Подмосковье арестовали экс-футболиста "Волги"

Андрея Чурина обвинили в вымогательстве и разбое

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывшего футболиста клуба и его сообщника арестовали в Видном по делу о вымогательстве и разбое. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской обрести, они также обвиняются в похищении человека.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Видному ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое мужчин. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве, а также разбое, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 162, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В свою очередь в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что речь идет о бывшем полузащитник футбольного клуба "Волга" Андрее Чурине.

По данным следствия, вечером 9 сентября соучастники, находясь в квартире, расположенной в Ленинском городском округе, избили своего знакомого, после чего насильно поместили его в салон автомобиля и вывезли в жилой дом на территорию городского округа Подольска, где обвиняемых ждали еще несколько сообщников. Они совместно удерживали потерпевшего, вымогая 1,5 млн рублей, в счет якобы имевшегося перед ними долга. При этом обвиняемые избивали мужчину, похитили у него часы и мобильный телефон. Затем соучастники отпустили потерпевшего, чтобы он собрал нужную сумму денег и передал им за освобождение. Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу, а после сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР УМВД России Ленинского г. о. совместно с УУР ГУМВД России по Московской области местоположение обвиняемых было установлено, после чего потерпевший связался с похитителями для организации передачи вымогаемой ими суммы. При передаче денежных средств двое обвиняемых были задержаны", - заключили в ГСУ.

Чурину 28 лет, футбольную карьеру завершил в 2017 году. Выступал в Первой лиге за нижегородскую "Волгу", сыграв 18 матчей в сезоне 2014-2015 годов.