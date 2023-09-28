Жителям дома в Тюмени, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры

По данным департамента городского хозяйства города, угрозы обрушения нет

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Представители администрации Тюмени встретились с жителями дома, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Здание может эксплуатироваться дальше, жильцам разрешили вернуться в квартиры, сообщили в департаменте городского хозяйства города.

"Дом находится в ограниченно-работоспособном состоянии, и здание может эксплуатироваться дальше. Угрозы обрушения нет. Жителям разрешили вернуться в свое жилье после эвакуации. Специалисты обслуживающей организации проверяют состояние коммуникаций в доме и постепенно будут включать свет и воду. УК занимается восстановление теплового контура", - говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что газовые службы вместе с жителями будут работать над подключением газа.

Ранее глава города Руслан Кухарук сообщал, что по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Из него эвакуировали 204 человека, в том числе 39 детей. Прокуратурой Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту произошедшего.

Взрыв газа произошел в ночь с 27 на 28 сентября в квартире на улице Геологоразведчиков, 34, в Тюмени, в результате одного человека госпитализировали.