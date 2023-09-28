В Бердянске загорелся мусорный полигон

Огонь охватил свыше 50 га

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в четверг на полигоне твердых бытовых отходов в Бердянске Запорожской области, огонь охватил более 50 га. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Сегодня во второй половине дня произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов городе Бердянск. В данном случае, возгорание охватило более 50 га территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения МЧС Бердянска, Мелитополя и других районов Запорожской области принимают меры для локализации и тушения пожара.