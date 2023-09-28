28 сентября, 18:15

В Бердянске загорелся мусорный полигон

Огонь охватил свыше 50 га

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в четверг на полигоне твердых бытовых отходов в Бердянске Запорожской области, огонь охватил более 50 га. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Сегодня во второй половине дня произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов городе Бердянск. В данном случае, возгорание охватило более 50 га территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения МЧС Бердянска, Мелитополя и других районов Запорожской области принимают меры для локализации и тушения пожара. 

Теги:
РоссияЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация