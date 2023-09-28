В Донецке женщина пострадала в результате подрыва на мине "Лепесток"

Ей оторвало стопу

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Женщина ранена в результате подрыва на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе по ул. Нефтяной пострадала женщина 1959 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале уточнил, что раненая женщина с травматической ампутацией стопы доставлена в медучреждение.

"Повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. Противник в течение дня совершил 11 обстрелов, выпущено 36 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибра 152, 155 мм", - добавил он.