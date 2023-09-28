28 сентября, 17:43

В Темрюкском районе Кубани полностью потушили возгорание сухой травы

К тушению привлекали вертолет Ми-8

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой травы на восточной окраине поселка Южный Склон в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 20:00 объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Сухая трава загорелась на восточной окраине поселка Южный Склон в Темрюкском районе в ночь на 28 сентября. Из-за жары и сильного ветра огонь стал быстро распространяться, утром площадь пожара составляла 1 га, сохранялась угроза распространения огня на населенный пункт, население поселка выводили на безопасное расстояние. К полудню огонь распространился на 1,5 га, к тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Затем сообщалось, что площадь активного горения составляла 400 кв. м. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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