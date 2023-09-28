В Самаре в квартире обнаружили тела мужчины и женщины

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу

ТАСС, 28 сентября. Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Самаре, где также проживал ребенок, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти местного жителя, проживавшего в Самаре в супружеских отношениях с уроженкой Екатеринбурга. Правоохранительными органами их тела были обнаружены в квартире, в которой также проживал ребенок погибшей женщины. В настоящее время ребенок проживает с родным отцом", - говорится в сообщении.

Для установления причин смерти следственные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проверку также организовало следственное управление СК России по региону.