Число погибших в результате стрельбы в Роттердаме возросло до трех

Умерла девочка, получившая тяжелые ранения

ТАСС, 28 сентября. Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Роттердаме увеличилось до трех. Как сообщила полиция города, умерла 14-летняя девочка, получившая тяжелые ранения.

"Только что было объявлено, что 14-летняя девочка, серьезно раненная сегодня днем в результате стрельбы <...>, умерла", - говорится в заявлении правоохранителей в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее газета Algemeen Dagblad со ссылкой на главного комиссара полицейского управления города Фреда Вестербеке информировала о двух погибших.