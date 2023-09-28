В Саратовской области в больнице умерла пострадавшая в массовом ДТП на мосту

По факту аварии проводится проверка

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Женщина, которая пострадала в результате аварии с тремя автомобилями на мосту в Балакове Саратовской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По уточненным данным, вечером на мосту Победы столкнулись Lada Largus, ВАЗ-2112 и Renault Logan. В результате ДТП госпитализировали четырех человек. Трое из них - сотрудники муниципального издания "Балаковские вести", они ехали в автомобиле Lada Largus.

"Женщина 1969 года рождения, пассажир Lada Largus, от полученных травм скончалась в медучреждении", - сообщили в управлении.

Прокуратура Балаково взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.