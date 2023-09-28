28 сентября, 19:36

В Саратовской области в больнице умерла пострадавшая в массовом ДТП на мосту

По факту аварии проводится проверка

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Женщина, которая пострадала в результате аварии с тремя автомобилями на мосту в Балакове Саратовской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По уточненным данным, вечером на мосту Победы столкнулись Lada Largus, ВАЗ-2112 и Renault Logan. В результате ДТП госпитализировали четырех человек. Трое из них - сотрудники муниципального издания "Балаковские вести", они ехали в автомобиле Lada Largus.

"Женщина 1969 года рождения, пассажир Lada Largus, от полученных травм скончалась в медучреждении", - сообщили в управлении.

Прокуратура Балаково взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация