28 сентября, 19:44

Более 1,7 тыс. россиян погибли с начала 2023 года при пожарах из-за курения

Как сообщили в МЧС, в стране за этот период произошло 35 911 пожаров по причине неосторожности при курении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек погибли в России при пожарах, возникших с начала 2023 года по причине неосторожного курения, сообщает МЧС РФ.

"С начала 2023 года в стране произошло 35 911 пожаров по причине неосторожности при курении, на которых погибли 1 749 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что за первые семь месяцев 2023 года в жилых помещениях зарегистрировали 33 тыс. пожаров. Их основной причиной стали халатность и беспечность людей, включая неосторожное курение. 

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