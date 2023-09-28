Более 1,7 тыс. россиян погибли с начала 2023 года при пожарах из-за курения

Как сообщили в МЧС, в стране за этот период произошло 35 911 пожаров по причине неосторожности при курении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек погибли в России при пожарах, возникших с начала 2023 года по причине неосторожного курения, сообщает МЧС РФ.

"С начала 2023 года в стране произошло 35 911 пожаров по причине неосторожности при курении, на которых погибли 1 749 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что за первые семь месяцев 2023 года в жилых помещениях зарегистрировали 33 тыс. пожаров. Их основной причиной стали халатность и беспечность людей, включая неосторожное курение.