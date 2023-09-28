Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

По данным МО РФ, атака была совершена БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Киев вновь пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"28 сентября около 21:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.", - сообщили в ведомстве.