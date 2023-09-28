В Орле возбудили дело после того, как ребенок ушел из детсада и попал под машину

У пострадавшего выявили сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ссадины

ТАСС, 28 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после того, как трехлетний ребенок ушел из детсада в Орле и на дороге попал под машину. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности по результатам проверки сообщения о травмировании трехлетнего ребенка в результате ДТП", - говорится в сообщении.

В ходе следствия будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. Следователи инициировали передачу материала по факту ДТП из органов полиции в свое производство.

Прокуратура по Орловской области сообщила, что около 12:00 в четверг трехлетний ребенок из Центра развития ребенка - детского сада №31 остался без присмотра сотрудников детского учреждения, вышел на проезжую часть Московского шоссе, где получил травмы от проезжавшего по дороге грузового автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу, где у него выявили сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ссадины.