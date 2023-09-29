Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,7

Его эпицентр располагался на глубине 66 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в Тихом океане рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,7, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 123 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 66 км", - рассказала собеседница агентства.

По информации сейсмологов, жители южной группы Курильских островов ощутили подземные толчки силой до трех баллов. При такой балльности чувствуется легкое колебание, в домах раскачиваются висящие предметы, возможно дребезжание стекол.