На Сахалине в ДТП погибли два человека

Еще четыре пострадали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Автомобили Toyota Corolla и Toyota Corolla Fielder в пятницу совершили столкновение на дороге в Макаровском районе на Сахалине. В результате ДТП два человека погибли, еще четыре пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

"В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 33-летний пассажир автомобиля Toyota Corolla Fielder получил телесные повреждения, от которых скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla, а также два пассажира автомобиля Toyota Corolla Fielder получили телесные повреждения", - рассказали в управлении. Подробности о состоянии здоровья пострадавших пока не уточняются.

По информации УГИБДД, 58-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Оха. На 140-м км он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder, который находился под управлением 22-летнего водителя.

Проводится проверка.