В Турции ливни привели к подтоплениям в нескольких городах провинции Стамбул

Сильнее всего пострадал город Арнавуткёй

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Проливные дожди прошли на северо-запад Турции, что привело к подтоплениям в нескольких городах провинции Стамбул. Об этом сообщили в администрации одноименной провинции.

Больше всего пострадал город Арнавуткёй, находящийся к северо-западу от города Стамбул. Подтопления зафиксированы также в городах Силиври, Чаталджа и Санджактепе.

За последние 12 часов от жителей поступило более 1 500 обращений, помощь им оказывают сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям.

Согласно последним данным, погибших, пострадавших и нанесенного постройкам и домам ущерба нет.

Власти провинции при этом предупреждают, что проливные дожди в Стамбуле продолжатся в пятницу в первой половине дня.