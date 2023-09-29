В МО РФ сообщили об уничтожении 11 украинских БПЛА

Из них 1 - над территорией Калужской области и 10 - над Курской, добавили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, из них 1 - над Калужской областью, 10 - над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 1 - над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - отметили в ведомстве.