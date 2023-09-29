29 сентября, 03:57
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении 11 украинских БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Из них 1 - над территорией Калужской области и 10 - над Курской, добавили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, из них 1 - над Калужской областью, 10 - над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 1 - над территорией Калужской области и 10 - над Курской", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКалужская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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