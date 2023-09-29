В Барнауле за ложное сообщение о минировании всех школ задержали подростка

Возбуждено уголовное дело

БАРНАУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю совместно с коллегами из Амурской области задержали подростка, который разослал сообщения о минировании всех школ Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю установлен житель города Зея Амурской области 2007 года рождения, распространивший анонимное сообщение с угрозами террористического характера", - сообщили в УФСБ.

В августе текущего года он отправил электронное письмо о минировании всех школ Барнаула. Во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области его задержали. По месту жительства изъяли мобильный телефон и планшетный компьютер, с которого молодой человек осуществил анонимную рассылку.

Свою вину в содеянном он признал. "Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной уголовной статьи, составляет штраф до 1 млн рублей и/или лишение свободы на срок до 10 лет", - добавили в ведомстве.