Двух омских бизнесменов обвиняют в хищении у дольщиков 99 млн рублей

Как сообщили в региональном УМВД, от их действий пострадали 154 человека

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывшие руководители двух строительных компаний в Омске обвиняются в хищении 99 млн рублей у дольщиков, которые вложились в строительство многоквартирного дома, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области. От действий мошенников пострадали 154 человека.

"В ходе предварительного расследования установлено, что 293 млн рублей, полученные от клиентов, соучастники для придания видимости законности своих действий вложили в строительство дома. Срок его сдачи неоднократно переносился, при этом договоры с гражданами заключались вплоть до 2020 года. Остальные 99 млн рублей фигуранты изъяли из кассы и обратили в свою пользу", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшими от действий мошенников признаны 154 человека, которые не получили жилье. Они подали иски для возмещения ущерба. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области, мужчины свою вину не признали. На их имущество стоимостью 142 млн рублей наложен арест. Дело передано в суд на рассмотрение.