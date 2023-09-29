29 сентября, 05:23

В Минтрансе и Минфине Чувашии провели обыски

Их инициировала региональная прокуратура

ЧЕБОКСАРЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Обыски и выемка документов прошли в Минтрансе и Минфине Чувашии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

"Провели первичные мероприятия в двух министерствах республики - Минтрансе и Минфине Чувашии. Состоялись обыски и выемка документов", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что обыски прошли по инициативе прокуратуры Чувашии, в мероприятиях участвовали сотрудники нескольких правоохранительных структур. По данным собеседника агентства, обыски связаны со строительством и ремонтом дорог на территории региона. 

Теги:
РоссияЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
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