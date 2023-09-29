В Иркутской области опрокинулся УАЗ

В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро пострадали при опрокидывании автомобиля УАЗ в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

"По предварительной информации, 45-летний водитель управлял автомобилем УАЗ, двигался по автодороге Киренск - Орлово. В 5 км от Киренска он не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В машине находились шесть человек, включая водителя. В результате аварии все были госпитализированы, пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, водитель скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.