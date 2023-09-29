В Чите в результате взрыва в частной котельной пострадали два человека

Произошла разгерметизация котла из-за его неисправности, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

ЧИТА, 29 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел на частной котельной по улице 3-й Шубзаводской, 13 в Чите. Пострадали два человека, сообщил ТАСС глава администрации Ингодинского района города Михаил Шибаев.

"Примерно в 12:30 (06:30 мск) произошел взрыв котла. Котел отапливается пеллетами. В котельной два котла. Один не запущен, на втором сегодня, со слов руководителя, был пробный запуск. Это частная территория ООО "Энергокомплект". Котел отапливает технические помещения - склады, гаражи и подсобные строения. Пострадали двое, один из них работник котельной", - сказал Шибаев.

Оба пострадавших госпитализированы. Из-за взрыва разорвало котел, также вырвало стену помещения. Территорию происшествия оцепили, начались следственные действия для выяснения причины взрыва.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю уточнили, что произошла разгерметизация котла из-за его неисправности. Пожара не было, помощь спасателей не потребовалась.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края, курирующий сферу ЖКХ, Алексей Сергейкин сообщил ТАСС, что взрыв не повлияет на проведение отопительного сезона в городе. "[Инцидент] никак не повлияет на отопительный сезон в Чите. Котельная отапливает только складские помещения компании "Энергокомплект" и не участвует в сфере теплоснабжения населения и социальных объектов", - сказал Сергейкин.