В Белогорске в гаражном массиве нашли тело подростка

Прокуратура проводит проверку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Тело подростка найдено в гаражном массиве Белогорска в Амурской области, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"В гаражном массиве города Белогорска найден труп ребенка 2008 года рождения. Прокуратурой Белогорска организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном органе.

Также прокуратура города контролирует ход и результаты доследственной проверки. Известно, что ребенок из многодетной полной семьи, на учете не состоял.