29 сентября, 05:52

В Белогорске в гаражном массиве нашли тело подростка

Прокуратура проводит проверку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Тело подростка найдено в гаражном массиве Белогорска в Амурской области, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"В гаражном массиве города Белогорска найден труп ребенка 2008 года рождения. Прокуратурой Белогорска организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном органе.

Также прокуратура города контролирует ход и результаты доследственной проверки. Известно, что ребенок из многодетной полной семьи, на учете не состоял. 

Теги:
РоссияАмурская область
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