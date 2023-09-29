В Приамурье двое детей получили переломы в аварийном здании школы

Следователи завели уголовное дело о халатности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Двое детей получили переломы, пробравшись в аварийное здание начальной свободненской школы в Амурской области. Школьниц доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале администрации города Свободного.

"Сегодня на территории школы №192 были травмированы дети. Четверо пятиклассников пробрались в аварийное здание начальной школы. По сведениям управления образования города, учащиеся решили поиграть в догонялки. Две девочки упали с чердачного перекрытия второго этажа. С переломами различной степени тяжести школьницы доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали представители управления образования города, а также прокуратура. Параллельно работают представители органов правопорядка.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. "В Свободном возбуждено уголовное дело в связи с травмированием несовершеннолетних при нахождении в заброшенном здании", - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям или бездействию лиц, ответственных за ограничение доступа к опасному объекту, будет дана надлежащая правовая оценка.

По версии администрации школы, все входы в аварийную начальную школу были заколочены досками. Контроль за ограничением доступа в здание осуществлялся ежедневно.

ТАСС запросил комментарий прокуратуры Амурской области.