Число жертв взрыва в бензохранилище в Степанакерте достигло 170

По данным на 21:00 мск 26 сентября, число жертв составляло 68

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте (Ханкенди) возросло до 170. Об этом сообщил ереванский портал 24News.

"Ведутся поиски погибших в результате взрыва в бензохранилище в Степанакерте, найдены останки 170 человек. Работы продолжаются", - приводит он сообщение местных ведомств. По данным на 21:00 мск вторника, число жертв составляло 68.

В понедельник вечером в бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв. Поступали сведения более чем о 200 пострадавших. Причины случившегося пока не известны. Большое число раненых обусловлено скоплением людей, которые пытались выехать в Армению.