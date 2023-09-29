29 сентября, 06:14,
обновлено 29 сентября, 06:36
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Число жертв взрыва в бензохранилище в Степанакерте достигло 170

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Степанакерт (Ханкенди)
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным на 21:00 мск 26 сентября, число жертв составляло 68

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте (Ханкенди) возросло до 170. Об этом сообщил ереванский портал 24News.

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"Ведутся поиски погибших в результате взрыва в бензохранилище в Степанакерте, найдены останки 170 человек. Работы продолжаются", - приводит он сообщение местных ведомств. По данным на 21:00 мск вторника, число жертв составляло 68.

В понедельник вечером в бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв. Поступали сведения более чем о 200 пострадавших. Причины случившегося пока не известны. Большое число раненых обусловлено скоплением людей, которые пытались выехать в Армению. 

Теги:
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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