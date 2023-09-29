Экс-премьер Красноярского края не признал вину по делу о строительстве метро

Юрия Лапшина обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, обвиняемый в превышении должностных полномочий при строительстве метро и воспрепятствовании предпринимательской деятельности при строительстве лесоперерабатывающего предприятия, не признал свою вину. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Лапшин вину не признал", - сообщил собеседник агентства.

В Центральном районном суде Красноярска 29 сентября начался суд по делу Лапшина и бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова. Лапшин обвиняется в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве метро в Красноярске и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) при строительстве лесоперерабатывающего предприятия в Лесосибирске. Мандрову вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки при строительстве метро.

В июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске был арестован председатель совета директоров компании "КрасноярскТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках уголовного дела были арестованы также Мандров и экс-министр транспорта региона Константин Димитров. 8 сентября 2023 года Центральный районный суд приговорил экс-министра к трем годам и двум месяцам колонии. 31 июля 2023 года в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении Лапшина, обвиняемого в превышении должностных полномочий при строительстве метро.

Лапшину вменяется также воспрепятствование предпринимательской деятельности при реализации проекта в лесоперерабатывающей отрасли. В декабре 2021 года компания "Базис" обратилась в краевой Минлесхоз с заявкой о создании лесоперерабатывающего предприятия в Лесосибирске. Заявка прошла согласование во всех структурных подразделениях регионального министерства лесного хозяйства, была утверждена Федеральным агентством лесного хозяйства, в связи с чем в апреле 2022 года подготовлен и направлен на подпись Лапшину проект распоряжения "Об утверждении заявки ООО "Базис", но он его не подписал. В сентябре 2022 года решением арбитражного суда края бездействие регионального правительства в отношении заявки "Базис" признано незаконным.

О метро в Красноярске

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком строительства метро. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.