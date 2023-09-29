В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Им оказался родственник погибших

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве двух человек, мумифицированные останки которых обнаружены в заколоченном подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка Кемеровского района Кузбасса. Им оказался родственник погибших, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

"Установлена причастность к совершенному преступлению 40-летнего жителя села Барановка Кемеровского муниципального округа. По версии следствия, в мае 2022 года мужчина топором причинил отцу и брату телесные повреждения, от которых они скончались на месте, затем сбросил их тела в погреб своего жилища. В ходе проверки показаний на месте фигурант подробно показал, как причинил смерть своим родственникам, указал на орудие, которым совершил преступление", - сказала Иванова.

Решаются вопросы о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка обнаружены мумифицированные останки двух человек с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были найдены документы пропавших год назад мужчин. В результате было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).