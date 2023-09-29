Жителя Керчи задержали за шпионаж в пользу военной разведки Украины

Он заключен под стражу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что крымчанин посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи".

Кроме того, отметили в ФСБ, задержанный отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Он заключен под стражу.