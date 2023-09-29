Начальника брянской полиции обвинили в покушении на взятку

Ее сумма превысила 14 млн рублей

БРЯНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Брянской области предъявило обвинение начальнику брянской полиции в покушении на получение взятки в размере 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ. <…> Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено заместителю начальника УМВД России по г. Брянску - начальнику полиции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый неоднократно требовал от соучредителя коммерческой организации взятку на общую сумму не менее 14 млн 400 тыс. рублей за покровительство в предпринимательской деятельности. Однако представитель фирмы отказался и обратился в правоохранительные органы.