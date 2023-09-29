29 сентября, 07:33

В Самарской области число погибших в ДТП с микроавтобусом выросло до четырех

Трех других пострадавших перевели в областную больницу

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате аварии с микроавтобусом и большегрузом увеличилось до четырех в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"В результате ДТП четыре человека погибли. Четыре пострадавших госпитализированы, в том числе один ребенок. В настоящее время трое пострадавших переведены в областную больницу. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - сообщила собеседница агентства.

В минздраве региона добавили, что на месте ДТП работали четыре бригады скорой медицинской помощи и бригада трассового медицинского пункта центра медицины катастроф. Для оказания помощи пострадавшим были также привлечены две мультидисциплинарные бригады отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы имени Середавина. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация