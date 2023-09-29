В Астрахани при затоплении лодки пропал судоводитель

Его местонахождение устанавливается

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Затопление маломерного судна "Астраханка" с тремя людьми на борту произошло в Трусовском районе Астрахани. В результате ЧП двоим пассажирам удалось спастись, судоводитель пропал, его местонахождение устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

"На реке Волге в Трусовском районе города Астрахани Астраханской области произошло затопление маломерного судна "Астраханка" под управлением мужчины 1982 года рождения, на борту которого находились пассажиры - мужчины 1989 и 1987 годов рождения. Пассажирам удалось выбраться на берег, местонахождение судоводителя устанавливается. Пассажиры какие-либо телесные повреждения не получили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавляется в сообщении.