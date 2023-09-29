Белгородскую область за сутки обстреляли более 100 раз со стороны ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что погибших нет, но есть разрушения частных домов

ТАСС, 29 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область за сутки более 100 раз, в регионе системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито 3 беспилотных летательных аппарата. Погибших нет, но есть разрушения частных домов, административных зданий, линий электропередачи и повреждения в цехах предприятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено три минометных и шесть танковых снарядов. <...> Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи, сейчас электроснабжение восстановлено. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Безлюдовка - 6 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Муром - 11 и 3 минометных снаряда соответственно", - написал он.

По данным Гладкова, в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - два, по селу Щетиновка - три, по одному БПЛА сбито над селами Дубовое и Черемошное. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено три прилета, над селом Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, разрушений нет.

"В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено шесть и четыре артиллерийских снаряда соответственно. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 га, сейчас возгорание ликвидировано <...> В Грайворонском городском округе из миномета обстреляли окраину села Мокрая Орловка - зафиксировано восемь прилетов. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка - три и четыре артиллерийских снаряда соответственно", - написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в Красоняружском районе в районе села Староселье противник предпринял атаку с помощью дрона-камикадзе, пострадавших и разрушений нет. Там же под артобстрел попало село Теребрено - установлено 14 прилетов, пострадавших нет, разрушения выявлены в 7 частных домовладениях и 3 административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, также повреждена линия электропередачи.