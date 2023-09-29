В Самаре произошло ДТП с шестью автомобилями

Пострадали два человека

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на Московском шоссе в Самаре, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, в пятницу примерно в 09:30 водитель Chevrolet Camaro двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Ново-Вокзальной, не обеспечил постоянного контроля за движением своего автомобиля и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Ново-Вокзальной", - сообщили в ведомстве.

От удара Chevrolet отбросило на автомобили Lada и Volkswagen Jetta, которые двигались по Московскому шоссе. После этого Volkswagen столкнулся со стоящим на светофоре автомобилем Haval, который отбросило на впереди идущий Hyundai Solaris.

Автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью обратились двое - водители Volkswagen и Hyundai. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств и устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в региональном ГУ МВД.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", движение в районе ДТП затруднено.