В Саратовской области завели дело после ДТП с грузовиком, где погиб ребенок

Авария произошла на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград

САРАТОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Вольском районе Саратовской области, в котором погиб ребенок и пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Вольску возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в управлении.

ДТП произошло вечером 28 сентября на 205-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. По информации следствия, 40-летний водитель Skoda Kodiaq выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз" с прицепом. В результате погиб 13-летний мальчик из легкового автомобиля. Как сообщалось ранее, двух взрослых и двух детей 4 и 16 лет доставили в больницу.