Кассационный суд оставил в силе приговор экс-мэру Кирова Быкову

Бывшего градоначальника приговорили к 8,5 года колонии строгого режима

ТАСС, 29 сентября. Суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда апелляционной инстанции и обвинительный приговор в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"28 сентября суд кассационной инстанции по итогам рассмотрения жалоб стороны защиты оставил в законной силе решение суда апелляционной инстанции и обвинительный приговор в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова", - говорится в сообщении.

Ранее Первомайский районный суд установил, что бывший глава Кирова в группе лиц по предварительному сговору совместно с учредителем ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) совершил мошенничество при приобретении обществом права на муниципальный земельный участок, который впоследствии был реализован по рыночной цене, более чем в 400 раз превышающей размер оплаты, фактически произведенной ООО "КЗОРС" в бюджет города. Тем самым муниципальному образованию был причинен материальный ущерб на сумму не менее 165 млн рублей. По обвинению в пособничестве в хищении денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей Быкова оправдали.

В мае суд апелляционной инстанции пересмотрел уголовное дело в отношении Быкова и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в размере 1,5 млн рублей и мошенничество с земельным участком в парке Победы. Быкова также приговорили к штрафу в размере 3 млн рублей. В мае депутаты Кировской городской думы лишили Быкова почетного знака "За заслуги перед городом Кировом".

Быков в 2007 году был избран главой Кирова, с 2016 по 2019 год занимал должность председателя заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года он досрочно сложил полномочия председателя и депутата. 29 ноября 2019 года Быков был задержан.