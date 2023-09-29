Апелляция Верховного суда РФ не стала менять подсудность рассмотрения дела Фургала

Решения первой инстанции вступили в силу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Верховного суда РФ не стала изменять подсудность для рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП Банка. Как напомнил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Тарас Ященко, первая инстанция постановила рассмотреть второе дело Фургала в Бабушкинском районном суде Москвы.

"Апелляционная инстанция Верховного суда РФ только что оставила в силе решение первой инстанции об изменении территориальной подсудности, о продлении меры пресечения фигурантам дела и продлении наложения ареста на имущество", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, соответствующие решения первой инстанции вступили в силу.

Защита ранее настаивала на проведении судебного процесса в Хабаровском крае, а прокуратура - в Москве или Московской области, считая, что на процесс могут повлиять связи бывшего губернатора в регионе.

6 июля Верховный суд на полгода продлил обвиняемым сроки меры пресечения и ареста имущества. Фургалу мера пресечения не продлевалась, так как ранее он был осужден по уголовному делу об организации убийств, а приговор еще не вступил в законную силу.

Второе дело

Кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор ООО "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера ООО "Торэкс" Светлана Осипенко, финансовый директор ООО "Торэкс" Владислав Кармашков, директор ООО "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" Дмитрий Голованов.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денежных средств путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО "Торэкс - Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, так как их задержали правоохранительные органы. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.

10 февраля этого года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.