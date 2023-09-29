Суд отправил на работы виновных в гибели подростка при обрушении школы под Кировом

Отбывать назначенные наказания подсудимые будут в одном из специальных учреждений

КИРОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Судебная коллегия назначила принудительные работы мужчинам, привлекших юношей к разбору здания школы в городе Котельниче Кировской области, в результате обрушения которого один из подростков погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд апелляционной инстанции <...> усилил наказание осужденным, виновным в гибели несовершеннолетнего при разборе аварийного здания бывшей школы в городе Котельниче. Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда по результатам рассмотрения доводов апелляционного представления гособвинителя приговор суда изменила, исключила условное осуждение. Подсудимым назначены наказания в виде принудительных работ на два года шесть и месяцев и два года и трех месяцев соответственно с удержанием из их заработной платы части заработка в доход государства. Отбывать назначенные наказания подсудимые будут в одном из специальных учреждений - исправительном центре Кировской области", - говорится в сообщении.

Ранее суд признал мужчин 43 и 50 лет виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд установил, что в середине августа 2022 года подсудимые организовали работы по разбору аварийного здания бывшей школы в Котельниче. После демонтажа они намеревались получить строительные материалы. Вместе с тем они не обеспечили соблюдение норм технического регламента о безопасности зданий и сооружений, правил по охране труда, незаконно привлекли несовершеннолетних к разбору аварийного объекта, в результате железобетонные элементы здания школы обрушились, один несовершеннолетний пострадал, второй погиб.

Вину в содеянном обвиняемые признали, возместили родителям подростков моральный вред. Суд первой инстанции назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы условно, установив по каждому наказанию испытательный срок три года. Сторона государственного обвинения не согласилась с судебным решением, обжаловала приговор в апелляционном порядке в Кировский областной суд.