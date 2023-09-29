Суд в Казани арестовал женщину, избившую трех малолетних дочерей

Ее взяли под стражу на два месяца

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиастроительный суд Казани арестовал на два месяца Гузалию Гайнуллину по обвинению в истязании собственных детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщала, что 32-летняя женщина, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе, в состоянии алкогольного опьянения нанесла побои трем дочерям. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков. В пресс-службе Минздрава Татарстана ТАСС сообщали, что дети были госпитализированы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.