В Тюмени экс-полицейского приговорили к 12 годам по делу о смерти родственника

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ТЮМЕНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени приговорил бывшего начальника отделения одного из следственных подразделений УМВД России по региону к 12 годам колонии строгого режима по делу о смерти его родственника, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения одного из следственных подразделений УМВД России по Тюменской области. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 17 июля 2022 года в дачном кооперативе в городе Тюмени между обвиняемым и родственником его супруги произошла пьяная ссора, в результате которой он нанес потерпевшему множественные удары руками. Тот был госпитализирован и полученных травм умер в медучреждении.

Дело рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт и признали его виновным, добавили в пресс-службе следственного управления СК по региону.