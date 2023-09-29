В Челябинске задержали руководителя корпорации по подозрению в махинациях

Ущерб от его действий составил 10 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске генерального директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций по обвинению в финансовых махинациях с ущербом на 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества специализированного застройщика "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций", обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). <…> Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СК России проведены обыски в корпорации и по месту жительства лица, <…> в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, осенью 2019 года генеральный директор корпорации, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной или иной личной заинтересованности обратился к подконтрольному ему директору ООО "Строительно-монтажное управление №12". Последний по совместительству также является заместителем директора корпорации. Попросил выдать займ в размере 10 млн рублей со счета, но исключительно в личных целях, заведомо зная об экономической невыгодности сделки для общества.

После этого директор общества, по информации следствия, находясь под влиянием авторитета и должностного положения генерального директора корпорации, добросовестно заблуждаясь относительно намерения последнего погасить задолженность, заключил с гендиректором договор займа и передал 10 млн рублей на срок до 14 ноября 2020 года под 7,5% годовых. Гендиректор эти деньги обратил в свою пользу и до настоящего времени не вернул, получив материальную выгоду в виде экономии на процентах, длительного невозврата займа, отсутствия неустойки. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба обществу.