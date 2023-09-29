СМИ сообщили о гибели не менее двух человек при взрыве в мечети в Пакистане

По данным газеты Dawn, еще пятеро пострадали

ТАСС, 29 сентября. Взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Хангу, расположенном в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Как сообщила со ссылкой на представителя полиции газета Dawn, по меньшей мере два человека погибли, еще пятеро пострадали.

По сведениям издания, мечеть расположена на территории полицейского участка.

Взрыв произошел во время пятничной молитвы, в результате обрушилась крыша здания. Согласно информации правоохранительных органов, под обломками могут находиться от 30 до 40 человек.