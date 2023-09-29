СК назвал предварительную причину смерти подростка в Белогорске

По данным ведомства, он мог умереть из-за отравления неустановленным веществом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Отравление неустановленным веществом могло стать причиной смерти подростка, тело которого нашли в гаражном массиве в Белогорске в Амурской области. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, причиной смерти могло послужить отравление неустановленным веществом", - говорится в сообщении.

Следователем назначены необходимые химические и гистологические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В гаражном массиве города Белогорска обнаружено тело 15-летнего подростка без признаков криминальной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка.