В Уфе арестовали двух иностранцев, пытавшихся поджечь охранников клуба

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца

УФА, 29 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении двух граждан Узбекистана, которые обвиняются в покушении на убийство с особой жестокостью. Они пытались поджечь охранника ночного заведения, сообщила пресс-служба суда.

"Обвиняемый Юнусов Азизхон Алишер угли просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс. рублей. Обвиняемый Ходжаев Илесбек Адхамжон угли просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановлением суда в отношении двух граждан Республики Узбекистан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Органами предварительного следствия мужчины 28 и 30 лет обвиняются в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

По данным следователей, они хотели отомстить сотрудникам заведения, отказавшим им во входе из-за нетрезвого состояния. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны полицейскими в аэропорту Уфы.