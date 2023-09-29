В ДТП в КБР погибли два человека

Еще четверо доставлены в больницу

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Два жителя Воронежа погибли в ДТП с внедорожником и трактором, которое произошло на трассе в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР), еще четверо доставлены в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по республике.

"На 24-м км федеральной автомобильной дороги "Обход города Нальчика" произошло столкновение трактора "Фреза дорожная ДЭМ-121" и внедорожника Toyota Sequoia. В результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью получили два пассажира Toyota, женщина 38 лет и 41-летний мужчина, оба - жители города Воронежа", - рассказали в управлении.

Отмечается, что после ДТП в больницу с различными травмами также доставили 33-летнего мужчину и 32-летнюю женщину - жителей Тюмени, а также 37-летнюю и 14-летнюю жительниц Самарской области.

По предварительным данным, 36-летний житель Терского района, двигаясь на тракторе со стороны Пятигорска в направлении Нальчика, разворачивался на мосту и не предоставил преимущество в движении встречному внедорожнику.